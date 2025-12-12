notte di fuoco rogo distrugge mezza cascina

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato una cascina in via Roma 27 ad Azzio, provocando una notte di paura tra i residenti. Le fiamme, divampate intorno alle 23, hanno causato ingenti danni alla struttura, lasciando dietro di sé un paesaggio di distruzione e preoccupazione nella comunità.

Notte di paura ad Azzio, dove un vasto incendio ha distrutto parte del cascinale di via Roma 27. Le fiamme si sono sprigionate attorno alle 23.30 dell'altra sera, illuminando il cielo sopra il paese e richiamando l'attenzione dei residenti, molti scesi in strada temendo il peggio. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dagli annessi agricoli della cascina dov'erano depositati fieno e legname: materiali altamente infiammabili che hanno fatto da acceleratore, permettendo alle fiamme di propagarsi rapidamente e con grande intensità. Nel giro di pochi minuti l'incendio ha avvolto l'intera struttura, generando un'alta colonna di fumo visibile anche dai paesi vicini.