Notte di Capodanno in Duomo ecco le regole | fino a 4.500 persone e ai varchi non passeranno né alcol né fuochi

Milano, 12 dicembre 2025 – Numero massimo di 4.500 persone in piazza Duomo, che sarà protetta da 6 varchi d'accesso. E nella zona, presidiata dalle forze dell'ordine, ci sarà il divieto di vendita di alcolici e bevande in vetro e lattine e di fuochi d'artificio. Sono le regole per la notte di Capodanno 2006 stabilite ieri dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dei vertici delle forze di polizia territoriali. Rispetto allo scorso anno è anche aumentato il numero di telecamere di sorveglianza a presidio del cuore della città.