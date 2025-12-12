Notre dame de Paris al Palarescifina chi saranno gli attori impegnati nell' ottobre 2026

12 dic 2025

Nel ottobre 2026, Messina ospiterà uno degli spettacoli più attesi a livello internazionale: Notre Dame de Paris al Palarescifina. L'evento promette di attirare un vasto pubblico, consolidando la posizione della città come centro di grandi manifestazioni culturali e artistiche. Un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile e valorizzare il patrimonio culturale locale.

Messina si prepara ad accogliere uno degli emblemi dello spettacolo internazionale, pronto a richiamare un vasto pubblico e a rafforzare il ruolo della città nel panorama dei grandi eventi.“Accogliamo con entusiasmo il ritorno a Messina di un capolavoro internazionale come Notre Dame de Paris. La. Messinatoday.it

notre dame de parisNotre Dame de Paris, nuova tournée italiana nel 2026. Il cast - Nel cast di questa nuova tourné tornano diversi tra gli attori del cast originale: Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci in quello di Frollo, Graziano Galatone nei panni di Febo. tg24.sky.it

notre dame de parisNOTRE DAME DE PARIS nei teatri dal 26 febbraio [Info e Biglietti] - "Notre Dame de Paris" torna in Italia nel 2026 con una nuova tournée che celebra oltre due decenni di successi. newsic.it

