Notre dame de Paris al Palarescifina chi saranno gli attori impegnati nell' ottobre 2026
Nel ottobre 2026, Messina ospiterà uno degli spettacoli più attesi a livello internazionale: Notre Dame de Paris al Palarescifina. L'evento promette di attirare un vasto pubblico, consolidando la posizione della città come centro di grandi manifestazioni culturali e artistiche. Un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile e valorizzare il patrimonio culturale locale.
Messina si prepara ad accogliere uno degli emblemi dello spettacolo internazionale, pronto a richiamare un vasto pubblico e a rafforzare il ruolo della città nel panorama dei grandi eventi.“Accogliamo con entusiasmo il ritorno a Messina di un capolavoro internazionale come Notre Dame de Paris. La. Messinatoday.it
Notre Dame de Paris, nuova tournée italiana nel 2026. Il cast - Nel cast di questa nuova tourné tornano diversi tra gli attori del cast originale: Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci in quello di Frollo, Graziano Galatone nei panni di Febo. tg24.sky.it
NOTRE DAME DE PARIS nei teatri dal 26 febbraio [Info e Biglietti] - "Notre Dame de Paris" torna in Italia nel 2026 con una nuova tournée che celebra oltre due decenni di successi. newsic.itNOTRE DAME DE PARIS: QUESTO È IL CAST CHE VERRÀ Il Tour 2026 di Notre Dame de Paris sta per arrivare PALERMO - TEATRO DI VERDURA - dal 24 al 30 agosto 2026 MESSINA - PALARESCIFINA - dal 22 al 25 ottobre 2026
