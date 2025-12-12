Notizia imbarazzante su Nancy Brilli i voti erano finti? Scoppia la bufera | Rossella Erra è innocente

Una notizia sconvolgente riguarda Nancy Brilli e il suo percorso a Ballando con le Stelle. La polemica si infittisce con accuse sui voti, e Rossella Erra viene al centro delle discussioni, accusata di aver favorito la concorrente. La vicenda ha generato un vero e proprio scandalo, alimentando sospetti e tensioni nel mondo dello show.

La polemica esplosa dopo l’eliminazione di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle sembrava ruotare attorno alla scelta contestata di Rossella Erra, accusata sui social di aver favorito la Signora Coriandoli con l’ assegnazione del tesoretto. Ma nelle ultime ore un’inchiesta di FanPage ha spostato il mirino: il vero nodo – secondo quanto ricostruito – non sarebbe la decisione della tribuna del popolo, bensì la grande quantità di voti social annullati perché considerati non autentici. Un retroscena che rischia di ribaltare completamente la narrazione di questi giorni. FanPage smaschera Nancy Brilli? Ecco cosa è emerso. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Notizia imbarazzante su Nancy Brilli, i voti erano finti? Scoppia la bufera: Rossella Erra è “innocente”

