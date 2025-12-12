Note di Natale quattro concerti per condividere la magia delle feste nei luoghi di cura

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 15 a lunedì 22 dicembre, l’Azienda Usl di Piacenza organizza

Anche quest’anno la musica diventa un ponte di vicinanza e umanità nei luoghi della cura. Da lunedì 15 a lunedì 22 dicembre torna "Note di Natale - Melodie per celebrare insieme la magia delle feste", il ciclo di concerti promosso dall’Azienda Usl di Piacenza negli ospedali del territorio. Ilpiacenza.it

note natale quattro concertiTutte le note del Natale segratese: concerti in quasi tutti i quartieri - Comincia il 7 dicembre a Redecesio il fitto calendario di concerti e cori natalizi che coinvolgerà tutti i quartieri della città ... giornaledisegrate.it

note natale quattro concertiA Natale tanti concerti - Il concerto di Mascarade Opera e Ngf giovedì 11 dicembre nella chiesa di San Salvatore in Ognissanti ... nove.firenze.it

Immagine generica

E' la notte di Natale - XXVI Concerto di Natale in Vaticano - 15 dicembre 2018

Video E' la notte di Natale - XXVI Concerto di Natale in Vaticano - 15 dicembre 2018