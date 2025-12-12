Norwegian Cruise Line Marc Kazlauskas nuovo presidente

Norwegian Cruise Line ha annunciato la nomina di Marc Kazlauskas come nuovo presidente. In questo ruolo, Kazlauskas guiderà le strategie e lo sviluppo dell'azienda, consolidando la posizione di Norwegian nel settore delle crociere. La sua esperienza e visione saranno determinanti per affrontare le sfide future e consolidare il successo del brand a livello globale.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ha nominato Marc Kazlauskas nuovo Presidente di Norwegian Cruise Line. Il neo numero uno della compagnia prenderà il suo incarico dal 19 gennaio 2026. Kazlauskas vanta una carriera di oltre 30 anni nel mondo dei viaggi e delle compagnie. In passato, infatti, è stato Ceo di Avoya Travel e ancora prima presidente di FROSCH e Managing director di Chase Travel Group, in cui ha coordinato team in tutto il mondo. La sua esperienza tra compagnie aree, tour operator e linee da crociere, lo porterà ora a gestire Norwegian Cruise Line, società con cui ha iniziato diversi decenni fa.

