Non solo Sandokan | Can Yaman agente segreto nelle prime foto della serie spagnola Il labirinto delle farfalle

Can Yaman si prepara a sorprendere il pubblico internazionale con un nuovo ruolo nella serie spagnola

Se per il pubblico italiano è il nuovo Sandokan, per quello spagnolo sarà presto un agente segreto in cerca di vendetta: ecco Can Yaman nelle prime foto della serie Il labirinto delle farfalle Non soltanto Sandokan per Can Yaman: mentre in Italia la nuova serie ispirata ai romanzi di Emilio Salgari è diventata un fenomeno, il suo protagonista è in Spagna per girare Il labirinto delle farfalle, di cui sono arrivate le prime foto ufficiali. Lasciati i panni del pirata in Italia (ma li riprenderà presto per la seconda stagione), l'attore turco si è calato in quelli dell'agente segreto Andrés per quella che sarà la sua prima serie in lingua spagnola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it