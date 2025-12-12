' Non solo pane' di e con Luca Oldani e Davide Barbafiera a Cascina
“Non solo pane – Alberto Dubito, poeta nato incerto poco prima dell’inverno”Un viaggio poetico e musicale dedicato a una delle voci più originali della scena artistica giovanile italiana.Fondazione Sipario Toscana porta in scena, nel Ridotto de La Città del Teatro, "Non solo pane – Alberto Dubito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Le mie prime volte > furono proprio nel Panificio Di Gesù, sede storica di Via Eleonora De Fonseca Pimentel. Avevo 10-12 anni e dietro al banco a servire i clienti, c'erano Pasquale, Luca, Ciccio e Nuccio. Quattri fratelli distinti. A modo. A vederli, più che panett - facebook.com Vai su Facebook
Cucina il futuro - Davide Oldani e i protagonisti dello spettacolo | Trailer
Video Cucina il futuro - Davide Oldani e i protagonisti dello spettacolo | Trailer