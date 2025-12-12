Non solo Napoli | Sarri chiede alla Lazio Loftus-Cheek Ecco i dettagli

Maurizio Sarri punta a rafforzare la sua rosa in vista della seconda metà della stagione, e uno dei nomi caldi è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista può rappresentare un'interessante soluzione anche per la Lazio, che sta valutando diverse opzioni per potenziare il proprio reparto mediano. Ecco i dettagli sulle trattative e le possibili destinazioni.

Loftus-Cheek potrebbe essere uno dei giocatori del Milan più richiesti sul calciomercato invernale. Ci sarebbe anche la Lazio di Sarri. I dettagli da 'Il Messaggero'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

