Non solo Napoli | Sarri chiede alla Lazio Loftus-Cheek Ecco i dettagli

Maurizio Sarri punta a rafforzare la sua rosa in vista della seconda metà della stagione, e uno dei nomi caldi è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista può rappresentare un'interessante soluzione anche per la Lazio, che sta valutando diverse opzioni per potenziare il proprio reparto mediano. Ecco i dettagli sulle trattative e le possibili destinazioni.

Loftus-Cheek potrebbe essere uno dei giocatori del Milan più richiesti sul calciomercato invernale. Ci sarebbe anche la Lazio di Sarri. I dettagli da 'Il Messaggero'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Non solo Napoli: Sarri chiede alla Lazio Loftus-Cheek. Ecco i dettagli

Un tuffo nel passato, un tuffo nell’ultimo Benfica-Napoli Era il 6 dicembre 2016 quando gli azzurri di mister Sarri fecero visita ai lusitani Ricordi il risultato e i marcatori del match #BenficaNapoli #ChampionsLeague #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

? Dalle difficoltà iniziali ai trionfi europei. David Luiz nell’ultima intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato il suo percorso con Sarri: metodi duri, momenti complicati, ma alla fine un rapporto speciale… coronato dalla vittoria dell’Europa League. 1/4 Vai su X

Calciomercato Lazio | Napoli e Juve puntano Marusic. E Lazzari... - Il montenegrino è in bilico per la questione del rinnovo, mentre Manuel ad agosto aveva preso in considerazione l'offerta del Sassuolo ... Segnala lalaziosiamonoi.it

Lazio, Sarri vuole tre rinforzi ma Lotito deve cedere: Raspadori e Insigne a gennaio, Castellanos e Cancellieri in partenza - Sarri vuole almeno tre rinforzi, ma Lotito deve cedere: Castellanos, Isaksen e Cancellieri in lista di sbarco, Raspadori e Insigne a gennaio ... Si legge su sport.virgilio.it

Napoli-Lazio 4-0 28/11/21 conferenza stampa Maurizio Sarri

