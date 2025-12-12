Non solo multe ai bulli serve la prevenzione

Il progetto Smart coinvolge 1.200 giovani in un'indagine sul bullismo e la devianza giovanile, evidenziando l'importanza di interventi preventivi. Oltre alle sanzioni, è fondamentale agire alla radice del problema attraverso programmi educativi e di sensibilizzazione, per promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

Coinvolti 1.200 giovani nel questionario del progetto Smart contro il bullismo e la devianza giovanile. A fare il punto sulla situazione i relatori dell'incontro di ieri, a Renazzo, organizzato dalla Polizia Locale, sul tema della sicurezza urbana. Non solo: fra gli argomenti il protocollo comunale su bullismo e devianza giovanile, rientrante nel progetto Smart. "L'impegno dell'amministrazione sul tema - comincia l'assessore Pedaci - inizia nel 2022, con la parte più 'facile', quella repressiva, il cambiamento del regolamento della Polizia e l'istituzione di una sanzione amministrativa. Ma sapevamo che non sarebbe bastato.

