Non resteremo a guardare questo cancro che mi uccide cercheremo di colpirlo in modi mai usati prima | Jason Collins si sottopone a un trattamento innovativo

Jason Collins affronta con determinazione un nuovo trattamento innovativo contro il suo cancro, promettendo di combattere con ogni mezzo possibile. La sua scelta di sperimentare approcci mai utilizzati prima testimonia il suo coraggio e la volontà di non arrendersi di fronte alla malattia.

“Non resteremo a guardare e lasceremo che questo cancro mi uccida senza combatterlo con tutte le nostre forze”. Jason Collins ha svelato in un’intervista a Espn la sua decisione di seguire un trattamento innovativo, attualmente in una clinica di Singapore. L’ex giocatore Nba, celebre per essere stato il primo atleta professionista di una delle 4 grandi leghe sportive americane a fare coming out, a settembre aveva rivelato in una breve dichiarazione di essere in cura per un tumore al cervello. Ora ha spiegato che si tratta di un glioblastoma al quarto stadio, “una delle forme più letali di cancro al cervello”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it