Non me l’aspettavo | influencer nasconde il regalo di compleanno in una torta La rivelazione divide i social – Video

Un'influencer sorprende i propri follower nascondendo un regalo speciale all’interno di una torta di compleanno. La scoperta, tra reazioni di stupore e sconcerto, ha scatenato un acceso dibattito sui social. Nel video, dopo una prima presentazione, si rivela una sorpresa inattesa: un viaggio ad Auschwitz, suscitando emozioni contrastanti tra chi approva e chi condanna l’evento.

Prima una camicia a righe, poi la “vera sorpresa”, nascosta dentro la torta di compleanno: un viaggio ad Auschwitz. I particolari regali di una influencer, ma soprattutto il modo di darli al fidanzato, hanno lasciato gli utenti di Tiktok senza parole. All’inizio di dicembre Radhica Isac, questo il nome dell’influencer, ha pubblicato un video sui social in cui raccontava la sorpresa fatta al ragazzo per il suo 30esimo compleanno. La ragazza ha così cominciato a dargli un primo regalo, una camicia di Calvin Klein, a righe, poi ha presentato al ragazzo il secondo regalo, nascosto dentro la torta di compleanno. Ilfattoquotidiano.it Durante la rassegna stampa di questa mattina, non mi aspettavo di ritrovarmi a parlare di RELIGIONE, #CharlieKIRK & #OnlyFans, #GIOVANI, #SOCIAL, e soprattutto #FIGLI. Questa la seconda parte del mio intervento per #100GiorniDaLeoni... ???? "TENIA x.com PROVO LA CANDELA DI CHIARA FERRAGNI! NE VARRÀ LA PENA? Guarda il video completo sul mio canale YT! “PROVO I BRAND DEGLI INFLUENCER: ANNA, CHIARA FERRAGNI…” - facebook.com facebook © Ilfattoquotidiano.it - “Non me l’aspettavo”: influencer nasconde il regalo di compleanno in una torta. La rivelazione divide i social – Video