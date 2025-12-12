Non ho il ciclo da 11 anni Ho abusato del mio corpo | il dramma di Veronica Ewers la ciclista annuncia il ritiro

Veronica Ewers, ciclista professionista, ha annunciato il ritiro dopo aver confessato di non aver avuto il ciclo per 11 anni, attribuendo la causa a un uso eccessivo del proprio corpo. La sua storia mette in luce le pressioni e le difficoltà vissute dagli atleti di alta performance, spesso nascosti dietro l’immagine di perfezione e resistenza.

