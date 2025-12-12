Non hai mai avuto fortuna con Tinder? Con questa nuova app sarà l’IA a scegliere al posto tuo

Una nuova applicazione rivoluzionaria sta per cambiare il modo di trovare l’amore online. Grazie all’intelligenza artificiale, sarà l’algoritmo a selezionare i potenziali partner al posto tuo, offrendo un’esperienza più personalizzata e efficace. Questa innovazione si inserisce nel contesto di un settore in continua evoluzione, dominato da grandi gruppi come Match Group.

Nel mondo delle app di incontri sta per arrivare una rivoluzione. Match Group, il colosso americano che controlla buona parte del settore degli incontri online – da Tinder a Hinge, passando per Match.com, Meetic, OkCupid e Plenty of Fish – ha annunciato il lancio di Overtone, una startup completamente nuova che punta tutto sull’intelligenza artificiale per reinventare il modo in cui le persone si conoscono e si incontrano. A guidare questo progetto ambizioso sarà Justin McLeod, attuale fondatore e CEO di Hinge, che lascerà la direzione dell’azienda per dedicarsi esclusivamente a Overtone. Una scelta che non passa inosservata: quando un imprenditore di successo abbandona una posizione consolidata per ripartire da zero, significa che ha visto qualcosa di potente all’orizzonte. 🔗 Leggi su Screenworld.it