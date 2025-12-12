Non c’è stato niente da fare Moto contro auto Danilo di soli 28 anni muore così

Un grave incidente stradale lungo la Piceno Aprutina ha provocato la morte di Danilo, giovane di 28 anni residente a Castel di Lama. Dopo ore di agonia, il ragazzo ha perso la vita a causa delle ferite riportate in uno scontro tra moto e auto. La tragedia ha sconvolto la comunità locale.

È morto dopo ore di agonia il 28enne, residente a Castel di Lama, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lungo la Piceno Aprutina. Lo schianto è avvenuto intorno alle 12.30 di venerdì 12 dicembre, tra la zona del Battente e l’ingresso della superstrada Ascoli-Mare, all’altezza del distributore di carburanti Tamoil, in un tratto molto trafficato della viabilità ascolana. Secondo le prime ricostruzioni, Danilo Ciarrocchi stava percorrendo la provinciale in sella alla sua moto Honda quando, da un’area privata adiacente alla carreggiata, sarebbe uscita una Fiat Freemont. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo: la moto è andata distrutta e il 28enne è stato sbalzato per diversi metri, finendo nel piazzale del distributore Tamoil, tra le pompe di benzina e le auto in sosta. Caffeinamagazine.it

