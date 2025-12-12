Non abbandoniamo all' incuria piazza Garraffello

Piazza Garraffello, nel cuore della città, sta vivendo un intervento di riqualificazione volto a valorizzare l'intera area. Tuttavia, uno dei lati della piazza continua a mostrare evidenti segni di abbandono e degrado, compromettendo il risultato complessivo dei lavori di ristrutturazione. La situazione evidenzia l'importanza di interventi più tempestivi e coordinati per preservare e migliorare questo spazio pubblico storico.

In piazza Garraffello da anni i proprietari stanno ristrutturando i restanti lati della piazza. Questo sforzo tuttavia è parzialmente rovinato da questo versante che da troppi decenni è in nelle condizioni che si vedono nella foto.