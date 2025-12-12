Non abbandoniamo all' incuria piazza Garaffello

Da anni, Piazza Garraffello è soggetta a interventi di ristrutturazione da parte dei proprietari, ma un lato della piazza rimane in condizioni di degrado. Nonostante i continui sforzi, questa parte dell’area rischia di compromettere l’intero contesto urbano. È importante sensibilizzare e promuovere interventi efficaci per preservare e valorizzare questo spazio storico.

In piazza Garraffello da anni i proprietari stanno ristrutturando i restanti lati della piazza. Questo sforzo tuttavia è parzialmente rovinato da questo versante che da troppi decenni è in nelle condizioni che si vedono nella foto. Chiunque passi da questa piazza cinquecentesca può apprezzare la. Palermotoday.it "Non abbandoniamo all'incuria piazza Garaffello" "Non abbandoniamo all'incuria piazza Garaffello" - Questo sforzo tuttavia è parzialmente rovinato da questo versante che da troppi decenni è in nelle condi ... palermotoday.it