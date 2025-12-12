Nola | fuga contromano in autostrada La Polizia di Stato ha sottoposto a sequestro due auto provento di furto

A Nola, due auto rubate sono state intercettate sull’autostrada A30, con i malviventi che hanno tentato una fuga contromano. La Polizia di Stato, intervenuta rapidamente, ha sequestrato i veicoli e avviato le indagini. La fuga si è conclusa con l’abbandono delle auto nelle campagne circostanti, mentre i responsabili sono riusciti a dileguarsi.

Due auto rubate intercettate sull'A30: i malviventi fuggono contromano e abbandonano i veicoli prima di dileguarsi nelle campagne.. La Polizia di Stato di Napoli ha sequestrato due auto di grossa cilindrata risultate poi provento di furto. Nei giorni scorsi, gli agenti della Sottosezione Autostradale di Caserta Nord hanno intercettato due veicoli alla barriera di Napoli Nord; in quei frangenti, i conducenti, accortisi della loro presenza, si sono dati alla fuga per sottrarsi al controllo. Il Centro Operativo di Napoli ha quindi inviato una pattuglia del Distaccamento di Nola, che ha individuato i veicoli nei pressi dell'area di servizio "Tre Ponti" sull'A30.

