No vax assolta per la frase su Bassetti il giudice | Delirio generico non istigazione

12 dic 2025

Un incidente tra un medico e una donna residente a Napoli ha portato a una denuncia per istigazione a delinquere. La donna aveva scritto sui social frasi contro Bassetti, che ha presentato querela. Recentemente, il giudice ha assolto l’imputata, definendo le sue parole come un “delirio generico” e non un atto di istigazione.

"Bisogna farli fuori tutti, sono criminali di guerra". Per questa frase una donna residente a Napoli è stata denunciata da Matteo Bassetti che l'ha accusata di istigazione a delinquere. Bisogna fare un salto indietro nel tempo, nel 2021, in piena pandemia, quando, parallelamente alla campagna. Genovatoday.it

