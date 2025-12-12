No vax assolta per frasi contro Bassetti Il giudice | Delirio generico

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna residente a Napoli è stata assolta dall'accusa di istigazione a delinquere dopo aver scritto, nel 2021 su Telegram, una frase contro il medico Matteo Bassetti. Il giudice ha definito le sue parole come un

(Adnkronos) – Una donna residente a Napoli è stata assolta dall'accusa di istigazione a delinquere per una frase, pubblicata nel 2021 sul canale Telegram 'Basta dittatura', in cui commentava le posizioni di Matteo Bassetti sulla campagna vaccinale scrivendo: "Bisogna farli fuori tutti, sono criminali di guerra".   Il gup Matteo Buffoni e, in secondo grado, la . Periodicodaily.com

