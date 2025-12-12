Nikki Bella elogia Triple H | Il wrestling femminile ora ha il rispetto che merita

Nikki Bella esprime il suo apprezzamento per Triple H, riconoscendolo come il principale artefice dell’evoluzione e del rispetto guadagnato dal wrestling femminile in WWE. La WWE Hall of Famer evidenzia le differenze tra Vince McMahon e Triple H, attribuendo a “The Game” un ruolo cruciale nel rinnovamento e nella crescita del settore.

La WWE Hall of Famer, Nikki Bella, non si è trattenuta quando si è trattato di parlare della differenza tra Vince McMahon e Triple H dietro le quinte e attribuisce a "The Game" tutto il merito per la vera evoluzione del wrestling femminile in WWE. Durante la sua apparizione su KTAR News, a Nikki è stato chiesto del passaggio di potere da Vince a Triple H e di come questo abbia cambiato la cultura interna alla WWE. La sua risposta ha lasciato poco spazio ai dubbi: il cambiamento vero è arrivato quando Triple H ha preso il controllo creativo: "Ho sempre avuto un rapporto incredibile con entrambi" ha iniziato.