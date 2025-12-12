Nikita e Andrea fanno sognare ma il dubbio resta l' indiscrezione su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend

Nel weekend di dicembre, tra gossip, indiscrezioni e rumors, le star continuano a far parlare di sé. Nikita e Andrea catturano l’attenzione, mentre si alimentano i dubbi su Elodie e altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco le ultime novità e le curiosità da non perdere, mentre ci avviciniamo alle festività natalizie.

Care lettrici e cari lettori, bentrovati! Ci separano soltanto due fine settimana a Natale. E ormai siamo tutti in modalità elfo di Babbo Natale, tranne chi si identifica nel Grinch.Tra una corsa pazza alla ricerca del regalo perfetto e la pianificazione delle ferie o dei turni a lavoro ecco che. Today.it

Nikita Perotti, le parole su Andrea Delogu fanno sognare: "Il nostro feeling è tutto vero... Mai dire mai nella vita" - E poi è molto diretta, quando ti vuole bene ti dice le cose come stanno, perché vuole sempre il tuo meglio”, così Nikita Perotti, 21 ani, ha parlato di ... today.it

Andrea Delogu e Nikita Perotti, bomba a un passo dalla finale di Ballando con le stelle - Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno facendo sognare il pubblico, non solo per l'innegabile intesa sul palco di Ballando con le stelle, ma anche per le ... thesocialpost.it

Fabio Fognini prende in giro Andrea Delogu e Nikita Perotti dopo il post della conduttrice in cui parlava dei suoi sentimenti per il suo ballerino a Ballando con le Stelle. "La smetti!" grida sorridendo Delogu #andreadelogu #nikitaperotti #fabiofognini #ballandoc - facebook.com facebook

""Andrea Delogu"" - Results on X | Live Posts & Updates x.com