Nigra | dal sud al rock passando per Catania
Eccolo “A piedi nudi” il nuovo disco dei Nigra che scelgono Catania e la Dcave Records di Daniele Grasso per fare un passo verso il rock mediterraneo che punta i “piedi” proprio verso una contestazione civile, sociale, politica forse. nel senso romantico di queste parole. Siamo figli di una stessa terra quale che sia la latitudine. E dentro un disco che verte principalmente dentro ricami del rock analogico, suonato e non programmato, tutto questo viene codificato dentro allegorie e fotografie del quotidiano. E le sfumature urbane di contestazione sociale come dentro “In Basso” si alternano al pop rock identitaria di “Chi sono?” che tanto richiama alla mente quel ritorno di scena degli Zero. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Nigra: dal 24 ottobre in radio “Chi sono”, il nuovo singolo del trio rock, terzo estratto dall’album “A piedi nudi”. - Un brano intimo e diretto, scritto a quattro mani da Luciano Amodeo e Maurizio Musumeci (Dinastia), che si interroga ... Scrive puglialive.net
