Nigra | dal sud al rock passando per Catania

Eccolo “A piedi nudi” il nuovo disco dei Nigra che scelgono Catania e la Dcave Records di Daniele Grasso per fare un passo verso il rock mediterraneo che punta i “piedi” proprio verso una contestazione civile, sociale, politica forse. nel senso romantico di queste parole. Siamo figli di una stessa terra quale che sia la latitudine. E dentro un disco che verte principalmente dentro ricami del rock analogico, suonato e non programmato, tutto questo viene codificato dentro allegorie e fotografie del quotidiano. E le sfumature urbane di contestazione sociale come dentro “In Basso” si alternano al pop rock identitaria di “Chi sono?” che tanto richiama alla mente quel ritorno di scena degli Zero. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

