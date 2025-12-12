Niente velo a scuola per le ragazzine La Lega | Giusto
L'introduzione del divieto di indossare il velo a scuola per le ragazze sotto i 14 anni ha suscitato dibattito. La Lega ha definito la misura
Chi ha meno di 14 anni non potrà indossare il velo che «copre la testa secondo le tradizioni islamiche». Nelle scuole austriache si cambia, grazie ad un divieto approvato dal parlamento. L'input era nato nelle scorse settimane dalla ministra della Famiglia del partito popolare austriaco (l'Ovp, famiglia del Ppe) che nell'attuale governo di coalizione convive con socialdemocratici e liberali. Contrari in aula solo i Verdi. Già nel 2019 era stato introdotto il divieto di indossare il velo nelle scuole primarie, ma la Corte costituzionale lo aveva annullato. «Quando a una ragazza viene detto che deve nascondere il suo corpo per proteggersi dallo sguardo degli uomini, non si tratta di un rituale religioso, ma di oppressione», ha affermato la ministra per l'Integrazione Claudia Plakolm presentando il disegno di legge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'Austria si prepara a proibire alle studentesse sotto i 14 anni di indossare il velo islamico a scuola. Anche la Danimarca lo propone. Noi della Lega lo stiamo dicendo da tempo: basta imposizioni a bambine e adolescenti, il velo islamico è sottomissione. - facebook.com Vai su Facebook
