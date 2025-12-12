Ritorno di fiamma per Nicolas Maupas e Valentina Romani. I due attori protagonisti di " Mare Fuori " - diventati famosi per avere interpretato Filippo O' Chiattillo e Naditza nella popolare serie ambientata all'IPM di Napoli - sono stati paparazzati insieme per le vie di Roma dai fotografi della rivista Chi e le immagini lasciano pochi dubbi sul sentimento che li lega. La storia nata sul set. Già nel 2023, poco dopo la fine delle riprese dell'ultima stagione che li vide protagonisti in " Mare Fuori ", si era parlato di una frequentazione tra i due attori. La scintilla era scoccata sul set - dopo che Maupas aveva concluso la storia con la collega Ludovica Coscione (anche lei conosciuta grazie a "Mare Fuori"). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nicolas Maupas e Valentina Romani, i due ex protagonisti di Mare Fuori paparazzati di nuovo insieme