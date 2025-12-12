NH Collection Alagna Mirtillo Rosso | come è cambiato lo storico hotel ai piedi del Monte Rosa dopo il restyling

Il NH Collection Alagna Mirtillo Rosso, storico hotel ai piedi del Monte Rosa, ha subito un importante restyling e un'operazione di acquisizione. Questo intervento ha segnato il debutto del brand nel segmento dei family hotel, offrendo una struttura completamente rinnovata pensata per accogliere famiglie e valorizzare la bellezza del paesaggio alpino.

