Neymar un Mondiale appeso a un filo

Panorama.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neymar, protagonista indiscusso del calcio brasiliano, ha concluso la stagione con una prestazione decisiva per il Santos. Tuttavia, il campione si trova ora ad affrontare un intervento al ginocchio, mentre il suo contratto scadrà a fine dicembre, aprendo nuovi interrogativi sul suo futuro.

Il campione brasiliano ha salvato il Santos con un gran finale di stagione, ma deve operarsi al ginocchio e a fine dicembre il suo contratto scade. Per convincere Ancelotti a convocarlo con il suo Brasile ha bisogno di sei mesi da protagonista. 🔗 Leggi su Panorama.it

neymar un mondiale appeso a un filo

© Panorama.it - Neymar, un Mondiale appeso a un filo

neymar mondiale appeso filoNeymar, un Mondiale appeso a un filo - Il campione brasiliano ha salvato il Santos con un gran finale di stagione ma deve operarsi al ginocchio e a fine dicembre il suo contratto scade. panorama.it scrive

Neymar, niente Mondiale per Club: “Vicino al Fluminense, ma ho scelto il Santos per recuperare” - La rivelazione di Neymar sul possibile trasferimento al Flumense: il giocatore avrebbe potuto giocare il Mondiale per Club. Scrive gianlucadimarzio.com

Ibrahimovic,Ribery,Pogba: Il mondiale e` appeso ad un filo

Video Ibrahimovic,Ribery,Pogba: Il mondiale e` appeso ad un filo