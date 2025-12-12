neymar un mondiale appeso a un filo

Neymar, protagonista indiscusso del calcio brasiliano, ha concluso la stagione con una prestazione decisiva per il Santos. Tuttavia, il campione si trova ora ad affrontare un intervento al ginocchio, mentre il suo contratto scadrà a fine dicembre, aprendo nuovi interrogativi sul suo futuro.

