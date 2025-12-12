neurofibromi plessiformi ok ue a selumetinib anche in adulti con nf1

L'Unione Europea ha approvato l'uso di selumetinib, inibitore di Mek, anche per adulti con neurofibromi plessiformi sintomatici e inoperabili, offrendo nuove prospettive terapeutiche per pazienti affetti da neurofibromatosi di tipo 1.

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - Selumetinib, inibitore orale e selettivo di Mek, è stato approvato nell'Unione europea per il trattamento dei neurofibromi plessiformi (Pn) sintomatici e inoperabili in pazienti adulti con neurofibromatosi di tipo 1 (Nf1). Lo annuncia Alexion, AstraZeneca Rare Disease, spiegando che il via libera della Commissione europea fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ed è basato sui risultati dello studio Komet, il più ampio e unico studio internazionale di fase 3, controllato con placebo, in questa popolazione di pazienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it