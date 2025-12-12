Nestlè ritira due lotti di latte in polvere per lattanti Nidina Optipro 1 Rischio di contaminazione col Batterio cereus

Nestlé ha annunciato il ritiro di due lotti di Nidina Optipro 1, latte in polvere per lattanti, a causa del rischio di contaminazione da batterio cereus. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi per la salute dei neonati.

Roma, 12 dicembre 2025 - Per il rischio di "potenziale contaminazione microbiologica" la Nestlè in Italia ha richiamato due lotti di latte in polvere per lattanti Nidina Optipro 1. L'azienda fa sapere che le confezioni sospette sono quella da 2X600 grammi (lotto 52860346BB), con scadenza 30 aprile 2027, e quelle da 800 grammi e da 6X800 grammi (lotto 52850346AD) con scadenza 31 ottobre 2027, prodotti nello stabilimento olandese di Nunspeet. Nel comunicato è sottolineato che nel caso si fosse in possesso del prodotto di non consumarlo. L'azienda scrive: "Ad oggi non abbiamo conferme di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo", nel caso "contattare il servizio consumatori al numero 800 434 434 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22". Quotidiano.net

