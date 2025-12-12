Nessuna Idoneità nel Cpr di Restinco | la Asl di Brindisi prenda posizione
Il Comitato No Cpr Brindisi ha diffuso un appello alla Asl di Brindisi, chiedendo chiarimenti sulla pratica di certificare l’idoneità psico-fisica dei migranti presso il Cpr di Restinco. La richiesta mira a ottenere una presa di posizione ufficiale da parte dell’ente sanitario, sollevando questioni etiche e di trasparenza riguardo a questa procedura.
Il Comitato No Cpr Brindisi lancia un appello pubblico al direttore generale, ai dirigenti e ai professionisti sanitari della Asl di Brindisi, “chiedendo una presa di posizione etica - si legge in una nota del comitato - sulla pratica di certificare l’idoneità psico-fisica delle persone migranti. Brindisireport.it
“Nessuna Idoneità nei CPR: la ASL di Brindisi prenda posizione” - Il Comitato No CPR Brindisi lancia un appello pubblico al Direttore Generale, ai dirigenti e ai professionisti sanitari della ASL di Brindisi, chiedendo una presa di posizione etica sulla pratica di ... brindisilibera.it
L'appello del comitato «No Cpr» ai vertici dell’Asl Brindisi: «Restinco luogo inidoneo» - «si può davvero definire una persona idonea alla detenzione in luoghi che generano sofferenza mentale, degrado sanitario, isolamento e rischio di morte? lagazzettadelmezzogiorno.it