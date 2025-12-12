Nessuna Idoneità nei Cpr di Restinco | la Asl di Brindisi prenda posizione
Il Comitato No Cpr Brindisi sollecita l’Asl di Brindisi a chiarire la propria posizione sulla mancanza di idoneità nei Centri di Permanenza e Rimpatrio di Restinco. In una nota pubblica, il comitato invita il direttore generale e i professionisti sanitari a una presa di posizione etica riguardo alla certificazione dell’idoneità psico-fisica dei migranti.
