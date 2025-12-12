Nessun accorpamento di ostetricia e ginecologia tra gli ospedali di Cassino e Sora

La questione della sanità pubblica nel basso Lazio rimane al centro dell’attenzione, con particolare attenzione alla sorte degli ospedali di Cassino e Sora. Recenti dichiarazioni confermano che non ci sarà alcun accorpamento tra i reparti di ostetricia e ginecologia delle due strutture, alimentando il dibattito sulla tutela dei servizi sanitari locali.

Continua a tenere banco la questione della sanità pubblica nel basso Lazio, con i presidi ospedalieri costantemente al centro di voci e dibattiti. Nelle ultime ore, la ASL di Frosinone è intervenuta con una nota ufficiale per smentire categoricamente le ipotesi di una imminente fusione tra il. Frosinonetoday.it Ostetricia e Ginecologia – La ASL precisa: “Non ci sarà nessun accorpamento dei reparti di Cassino e Sora” - Il Direttore generale, Arturo Cavaliere: “Sono in corso procedure concorsuali e reclutamento straordinario per assumere nuovo personale e colmare le carenze” ... tunews24.it «Ginecologia e ostetricia a rischio, stanno smantellando l’ospedale» - URBINO Reazioni ad alta tensione alla bozza dell’Atto aziendale presentata dal dg dell’At 1 Alberto Carelli, in particolare all’ospedale di Urbino. corriereadriatico.it Buongiorno, scuola nata dall'accorpamento di 2 istituti che sono cessati il 31 agosto 2024. Assegnazione di venerdi' per Indennità di direzione - parte variabile dei funzionari ad elevata qualificazione con incarico di DSGA per il periodo 1° gennaio – 31 agosto - facebook.com Facebook © Frosinonetoday.it - “Nessun accorpamento di ostetricia e ginecologia tra gli ospedali di Cassino e Sora”

Hai mai visto il Reparto di Ginecologia e Ostetricia di un Ospedale Simulato? | Medicor Tutor

Video Hai mai visto il Reparto di Ginecologia e Ostetricia di un Ospedale Simulato? | Medicor Tutor Video Hai mai visto il Reparto di Ginecologia e Ostetricia di un Ospedale Simulato? | Medicor Tutor