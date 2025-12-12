Nerviano Medical Sciences | Svolta incoraggiante La ricerca è strategica

La Nerviano Medical Sciences annuncia una svolta positiva nella sua vicenda, con la sospensione della procedura di licenziamento collettivo che avrebbe interessato 73 ricercatori. La Lega di Nerviano esprime grande soddisfazione per questa decisione, sottolineando l’importanza della ricerca come elemento strategico e fondamentale per il futuro dell’azienda e del settore biomedicale.

NERVIANO (Milano) Svolta positiva nella complessa vicenda della Nerviano Medical Sciences: la Lega di Nerviano accoglie con "grande favore e soddisfazione" la sospensione della procedura di licenziamento collettivo che avrebbe coinvolto 73 ricercatori del polo di ricerca oncologica. Secondo quanto comunicato dal partito locale, lo stop ai licenziamenti rappresenta "un passo cruciale e incoraggiante" per il futuro del centro scientifico e per le famiglie dei dipendenti, dopo mesi di incertezza sulla continuità produttiva e occupazionale. Un risultato giudicato non scontato, frutto — sottolinea la Lega nervianese — di una "azione sinergica e costante" tra istituzioni e attori del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it