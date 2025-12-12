Nerviano Medical Sciences | stop ai licenziamenti c’è l’intesa

Nerviano Medical Sciences ha raggiunto un importante accordo che ha portato alla sospensione dei licenziamenti collettivi previsti, coinvolgendo 73 ricercatori del centro di ricerca oncologica di Nerviano. La decisione rappresenta una svolta significativa per la comunità locale e il settore scientifico, garantendo la continuità delle attività e delle expertise sviluppate nel polo di Nerviano.

Nerviano (Milano), 12 dicembre 2025 – Svolta positiva nella complessa vicenda della Nerviano Medical Sciences: la Lega di Nerviano accoglie con «grande favore e soddisfazione» la sospensione della procedura di licenziamento collettivo che avrebbe coinvolto 73 ricercatori del polo di ricerca oncologica. Secondo quanto comunicato dal partito locale, lo stop ai licenziamenti rappresenta «un passo cruciale e incoraggiante» per il futuro del centro scientifico e per le famiglie dei dipendenti, dopo mesi di incertezza sulla continuità produttiva e occupazionale. Un risultato giudicato non scontato, frutto — sottolinea la Lega nervianese — di una «azione sinergica e costante» tra istituzioni e attori del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nerviano Medical Sciences: stop ai licenziamenti, c’è l’intesa

