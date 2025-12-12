Nemo rinuncia al premio di Eurovision | Con Israele in gara non posso tenerlo

Nemo, vincitore dell’Eurovision 2024, ha annunciato che rinuncerà al premio, motivando la sua decisione con l’impossibilità di accettarlo in presenza di Israele in gara. Una scelta senza precedenti nella storia del contest, che suscita grande attenzione e discussione.

Una decisione senza precedenti nella storia dell’Eurovision Song Contest: Nemo, l’artista svizzero che ha trionfato nell’edizione 2024, ha annunciato di voler restituire il trofeo conquistato. La ragione? La mancata esclusione di Israele dalla competizione musicale europea, in un momento in cui la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta dell’Onu ha definito quanto sta accadendo a Gaza un genocidio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nemo (@nemothings) L’annuncio è arrivato attraverso i social dell’artista 26enne, prima persona non binaria a vincere l’Eurovision nella storia del concorso, con il brano The Code: “L’anno scorso ho vinto l’Eurovision e mi è stato assegnato un trofeo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it