Nemo il vincitore di Eurovision 2024 ha restituito il premio dopo l’ammissione di Israele alla prossima edizione

Nemo, vincitore di Eurovision 2024, ha deciso di restituire il premio alla EBU in segno di protesta. La motivazione alla base di questa scelta è l’ammissione di Israele alla prossima edizione del concorso, previsto per il 2026. Questa azione sottolinea le tensioni e le proteste che circondano la partecipazione di Israele all’evento musicale internazionale.

Nemo, vincitore dell’ Eurovision Song Contest 2024, ha restituito il trofeo alla sede centrale dell’ Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) per protestare contro l’inclusione di Israele nel contest del 2026. Lo scorso 4 dicembre, i membri dell ‘EBU hanno consentito la partecipazione di Israele alla prossima edizione, nonostante il loro coinvolgimento nel conflitto in corso a Gaza e le preoccupazioni relative al processo di voto per il concorso dell’anno scorso. L’ Eurovision si terrà a Vienna il 16 maggio dopo la vittoria del cantante JJ per la sua canzone Wasted Love. È stato confermato che il 65 per cento dei delegati ha votato a favore di una modifica delle regole nel processo di voto e promozione e di nessuna ulteriore discussione sulla partecipazione di Israele, mentre il 23 per cento ha votato contro e un ulteriore 10 per cento si è astenuto. Metropolitanmagazine.it

