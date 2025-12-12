Nello zaino tronchesi e lame per forzare i lucchetti | denunciato sospetto ladro seriale di bici

La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha denunciato un 59enne imolese, sospettato di essere un ladro seriale di biciclette. L’indagine, culminata con una perquisizione domiciliare, ha portato alla scoperta di attrezzi come tronchesi e lame, utilizzati per forzare lucchetti e perpetrare furti ripetuti.

