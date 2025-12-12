Nell'autorimessa abusiva trovate 39 targhe sospette | scatta il sequestro a Pianura

12 dic 2025

In un’operazione congiunta, Polizia Locale e Carabinieri hanno scoperto un’autorimessa abusiva a Pianura, periferia di Napoli. All’interno sono state rinvenute 39 targhe sospette, portando al sequestro del locale e all’applicazione di sanzioni alla titolare. L’intervento mira a contrastare attività illegali e a garantire la sicurezza nel quartiere.

