Nella clinica ravennate un quarto degli interventi sulle valvole cardiache della regione

12 dic 2025

Nella clinica ravennate si registra un quarto degli interventi sulle valvole cardiache della regione, confermando l'eccellenza nel settore della cardiologia. I dati del Programma Nazionale Esiti 2025, pubblicati dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), evidenziano l’efficienza e la qualità delle prestazioni svolte nel 2024.

