Nel weekend al via le domeniche pedonali
Nel weekend si inaugura la prima di una serie di domeniche pedonali, riprogrammate dopo il rinvio causato dal maltempo. Questa iniziativa mira a promuovere la mobilità sostenibile e a valorizzare il centro urbano, offrendo ai cittadini l'opportunità di passeggiare e vivere la città senza auto. La sperimentazione partirà proprio questo fine settimana.
Al via le domeniche pedonali. Dopo il rinvio dovuto al maltempo, la sperimentazione scatta questo fine settimana. Come già annunciato, nella prima fase saranno coinvolti alcuni dei nove municipi della città di Genova.Nel Municipio Centro Ovest, a Sampierdarena, sarà chiusa al traffico veicolare. Genovatoday.it
Genova, al via le Domeniche Pedonali in 4 quartieri - Parte questo weekend la sperimentazione dopo il rinvio per maltempo: eventi a Sampierdarena, Pegli, Quinto e Oregina ... ilsecoloxix.it
Nel weekend al via le domeniche pedonali - Domani, sabato 13, il Municipio Levante, a Quinto, anticiperà la sperimentazione in concomitanza con il Mercatino natalizio artigianale, organizzato dalla pro Loco di Quinto al Mare, in alcuni tratti ... genovatoday.itWeekend di Natale aperti tutti i sabati pomeriggio e anche le domeniche mattina: avremo poco sonno, ma non poco spirito natalizio! - facebook.com facebook
Palermo Via della Liberta Domeniche Pedonali