Nel terzo capitolo di Knives out a dare spettacolo non è il delitto ma tutto il cast dei possibili assassini

W ake up dead man – Knives out, il terzo capitolo della trilogia diretta da Rian Johnson, da oggi su Netflix, è un ingegnoso e avvincente giallo whodunit, dai mirati tocchi satirici all’America trumpiana, che sarebbe piaciuto ad Agatha Christie. Daniel Craig ritorna a indossare gli eleganti abiti del detective Benoit Blanc e, questa volta, ad accompagnarlo alla ricerca dell’assassino c’è il giovane e spettacolare Josh O’Connor. “Wake Up Dead Man – Knives Out”: Daniel Craig nel trailer del suo mistero più cupo X Leggi anche › Daniel Craig irriconoscibile a Parigi. E i fan si dividono: meglio prima o adesso? Wake up dead man – Knives out su Netflix: la trama del film thriller, recensione. Iodonna.it

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery è una riflessione su fede e religione, nonché il capitolo migliore della trilogia - Knives Out 3, ora disponibile su Netflix, non è solo il nuovo giallo alla Agatha Christie di Rian Johnson, è anche un gotico poliziesco alla Edgan Allan Poe, un murder mystery rurale alla Father Brown ... wired.it

"Wake Up Dead Man: Knives Out 3" è arrivato su Netflix - Scopriamo trama, cast e release di "Wake Up Dead Man – Knives Out 3" da oggi su Netflix: Benoit Blanc affronta un caso impossibile in una chiesa ... alfemminile.com

Da oggi su Netflix il terzo capitolo di Knives Out - Wake Up Dead man. Chi lo vedrà? Al primo commento le info sul ricco cast - facebook.com facebook

28 anni dopo, in lavorazione il terzo capitolo x.com