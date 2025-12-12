Nel segno della solidarietà Doposcuola gratuito per le famiglie

In un’ottica di solidarietà, viene offerto un doposcuola gratuito rivolto alle famiglie, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento, lo sviluppo emotivo e la socializzazione. Attraverso attività educative, creative e di supporto linguistico, si mira a contrastare la povertà educativa, valorizzando l’unicità di ogni individuo e promuovendo un percorso di crescita condiviso.

Conoscere nuovi strumenti e contenuti, riflettere sul proprio percorso e sulle proprie emozioni, esprimersi liberamente valorizzando la propria unicità, socializzare sviluppando empatia e cooperazione, creare con fantasia e spirito critico, imparare acquisendo fiducia e competenze, corsi di italiano per mamme migranti e altre attività ludico-ricreative per contrastare la povertà educativa. ’C.r.e.s.c.i’ è il nuovo progetto di Emil Banca e Cucine Popolari per offrire un servizio di doposcuola agli utenti delle mense attivate dall’associazione Civibo e del quartiere Navile. Un’iniziativa gratuita per le famiglie grazie a una rete di volontari e associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it