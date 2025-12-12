Nel segno della solidarietà Doposcuola gratuito per le famiglie
In un’ottica di solidarietà, viene offerto un doposcuola gratuito rivolto alle famiglie, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento, lo sviluppo emotivo e la socializzazione. Attraverso attività educative, creative e di supporto linguistico, si mira a contrastare la povertà educativa, valorizzando l’unicità di ogni individuo e promuovendo un percorso di crescita condiviso.
Conoscere nuovi strumenti e contenuti, riflettere sul proprio percorso e sulle proprie emozioni, esprimersi liberamente valorizzando la propria unicità, socializzare sviluppando empatia e cooperazione, creare con fantasia e spirito critico, imparare acquisendo fiducia e competenze, corsi di italiano per mamme migranti e altre attività ludico-ricreative per contrastare la povertà educativa. ’C.r.e.s.c.i’ è il nuovo progetto di Emil Banca e Cucine Popolari per offrire un servizio di doposcuola agli utenti delle mense attivate dall’associazione Civibo e del quartiere Navile. Un’iniziativa gratuita per le famiglie grazie a una rete di volontari e associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
SIENA, NELLA SEDE DELLA MISERICORDIA IL PRESEPE COME SEGNO DI SOLIDARIETA' PER CHI E' FRAGILE Nell'atrio della sede storica della Misericordia di Siena in via del Porrione 49, è stato inaugurato il tradizionale Presepe, un appuntamento mol - facebook.com