Nel parcheggio della scuola con pistola e fucile | 19enne denunciato

Padovaoggi.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nel parcheggio di una scuola con una pistola e un fucile. La presenza delle armi ha causato preoccupazione tra i residenti, che hanno richiesto intervento delle forze dell'ordine. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione di armi e sulla percezione di sicurezza nel territorio.

Forse volevano solo giocare, ma qualcuno si è allarmato e ha chiesto l'intervento di una pattuglia. Armati di pistola e fucile in giro per il paese. Scatta l'allarme al 112. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cittadella hanno denunciato un 19enne residente nell’alta padovana, poiché. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

