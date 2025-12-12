Nel parcheggio della scuola con pistola e fucile | 19enne denunciato

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nel parcheggio di una scuola con una pistola e un fucile. La presenza delle armi ha causato preoccupazione tra i residenti, che hanno richiesto intervento delle forze dell'ordine. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione di armi e sulla percezione di sicurezza nel territorio.

Forse volevano solo giocare, ma qualcuno si è allarmato e ha chiesto l'intervento di una pattuglia. Armati di pistola e fucile in giro per il paese. Scatta l'allarme al 112. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cittadella hanno denunciato un 19enne residente nell’alta padovana, poiché. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Nel parcheggio della scuola con pistola e fucile: 19enne denunciato

Nuovo parcheggio nei pressi della scuola, Vigliotti: "Ogni intervento rispetti le normative" https://ebx.sh/F08lMc - facebook.com Vai su Facebook

#catania #tifoso #scherzo amici di palermo rincorrono amico di Monreale

Video #catania #tifoso #scherzo amici di palermo rincorrono amico di Monreale Video #catania #tifoso #scherzo amici di palermo rincorrono amico di Monreale