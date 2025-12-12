nel paese di masterchef la ristorazione non sopravvive

In Italia, noto per la sua tradizione culinaria, il settore della ristorazione attraversa una crisi profonda. Tra catene internazionali e investimenti massicci, il panorama gastronomico locale si confronta con sfide che mettono a rischio la sua sopravvivenza e identità.

Il mondo della ristorazione italiana corre su binari paralleli. Da una parte ci sono catene, marchi globali e gruppi sostenuti da fondi di investimento che puntano su espansione, volumi e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it