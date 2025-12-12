Nel Paese di Masterchef la ristorazione non sopravvive
In Italia, noto per la sua tradizione culinaria, il settore della ristorazione attraversa una crisi profonda. Tra catene internazionali e investimenti massicci, il panorama gastronomico locale si confronta con sfide che mettono a rischio la sua sopravvivenza e identità.
Il mondo della ristorazione italiana corre su binari paralleli. Da una parte ci sono catene, marchi globali e gruppi sostenuti da fondi di investimento che puntano su espansione, volumi e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
All’inizio della nuova stagione di Masterchef il celebre cuoco racconta la sua lunga avventura all’estero sempre accompagnata dalla voglia di non abbandonare mai davvero il suo paese - facebook.com Vai su Facebook
Ho Incontrato Mr.Beast
Video Ho Incontrato Mr.Beast