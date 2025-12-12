Nel cuore della città una serata tutta da ballare con il dj set di Nico Boccia and friends
Venerdì 12 dicembre, l’Area del Giardino Gio si trasformerà in un vivace salotto urbano per il dj set di Nico Boccia and friends, a partire dalle 19.30. L’evento, organizzato da Bottega Bastarda nell’ambito della rassegna Forlì Natale Solidale, offrirà una serata di musica e socialità nel cuore della città.
