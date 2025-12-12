Nel cuore della città una serata tutta da ballare con il dj set di Nico Boccia and friends

Forlitoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre, l’Area del Giardino Gio si trasformerà in un vivace salotto urbano per il dj set di Nico Boccia and friends, a partire dalle 19.30. L’evento, organizzato da Bottega Bastarda nell’ambito della rassegna Forlì Natale Solidale, offrirà una serata di musica e socialità nel cuore della città.

Venerdì 12 dicembre, a partire dalle 19.30, l’Area del Giardino Gio si trasformerà in un grande salotto urbano a cielo aperto per l’evento organizzato da Bottega Bastarda “Giardino Bastardo”, parte della rassegna invernale Forlì Natale Solidale. Una serata pensata per unire musica e socialità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica