Nel 2026 il 50esimo dell’Accademia dello sport per la solidarietà

Ecodibergamo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 l'Accademia dello Sport per la Solidarietà celebrerà il suo cinquantesimo anniversario, un traguardo importante per un'associazione impegnata da decenni nel supporto alle fragilità del territorio bergamasco. Nell'ultimo anno, l'organizzazione ha donato 275mila euro per sostenere progetti e iniziative a favore delle persone più bisognose.

