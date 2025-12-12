Nei nostri quartieri sbirri e fascisti gli unici stranieri | la scritta non è ancora stata rimossa
A Parma, alcune scritte offensive sui muri riflettono tensioni sociali e politiche. Nonostante le segnalazioni, alcune di esse, come “Nei nostri quartieri sbirri e fascisti gli unici stranieri”, rimangono visibili, evidenziando una situazione ancora irrisolta nel contesto locale.
"Dopo la canzone "Parma città dei maranza" e la scritta offensiva Acab - "All Cops Are Bastards" (Tutti i poliziotti sono bastardi) che non è ancora stata cancellata dai muri di Parma persiste la scritta, già da noi segnalata: “Nei nostri quartieri sbirri e fascisti gli unici stranieri". Si legge. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
