Nba in Europa | Milano e Roma pronte a candidarsi tra le nuove sedici squadre del torneo Il Messaggero

Milano e Roma si preparano a presentare la propria candidatura per entrare a far parte delle sedici nuove squadre della Nba Europe. La creazione di questa competizione rappresenta un passo importante per l'espansione del basket professionistico nel continente, con le due città italiane in prima linea per ospitare questa innovativa iniziativa.
L’arrivo della Nba Europe è ormai considerato certo, con Milano e Roma pronte a candidarsi tra le nuove sedici squadre del torneo. Dietro ai progetti ci sono imprenditori di primo piano del calcio, da Gerry Cardinale ai Friedkin, passando per l’interesse dell’Inter. Roma valuta il PalaEur e un nuovo impianto, mentre Milano offre già strutture e appeal internazionale. Se entrambe sapranno sfruttare marketing e potenzialità, l’Italia potrebbe giocare un ruolo centrale nella futura Nba europea. Ne scrive Il Messaggero La Nba in Europa è cosa fatta. «La Nba Europe? È cosa fatta». Parola di Gianni Petrucci, presidente della Federazione italiana di pallacanestro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
