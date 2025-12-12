Natività alla Galleria Inps | pronta l' inaugurazione

Messinatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 12 dicembre alle 17, si terrà l'inaugurazione dell'installazione della Natività nella storica Galleria INPS di Messina, un appuntamento che unisce tradizione e arte in un contesto emblematico della città.

Si terrà oggi, venerdì 12 dicembre, alle ore 17, l’inaugurazione dell’installazione della Natività nella storica Galleria INPS di Messina. All'evento parteciperanno il sindaco Federico Basile, gli assessori Liana Cannata, Enzo Caruso e Massimo Finocchiaro, il direttore dell'INPS Gaetano Minutoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica