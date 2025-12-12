Natività alla Galleria Inps | pronta l' inaugurazione
Oggi, venerdì 12 dicembre alle 17, si terrà l'inaugurazione dell'installazione della Natività nella storica Galleria INPS di Messina, un appuntamento che unisce tradizione e arte in un contesto emblematico della città.
Si terrà oggi, venerdì 12 dicembre, alle ore 17, l’inaugurazione dell’installazione della Natività nella storica Galleria INPS di Messina. All'evento parteciperanno il sindaco Federico Basile, gli assessori Liana Cannata, Enzo Caruso e Massimo Finocchiaro, il direttore dell'INPS Gaetano Minutoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
L’Opera del Natale che vi propongo oggi è il dipinto a olio su tela della Natività, realizzato da John Singleton Copley nel 1776.... The Christmas work that I propose to you today is the oil painting on canvas of the Nativity, created by John Singleton Cople - facebook.com Vai su Facebook