Nati per leggere mercatino dei libri e visite | tutti gli eventi delle biblioteche del territorio

Le biblioteche del territorio celebrano il Natale con un ricco calendario di eventi dedicati a tutte le età. Tra visite guidate, laboratori e il mercatino dei libri, le strutture culturali offrono occasioni di svago e scoperta, creando un'atmosfera festiva e coinvolgente per tutta la comunità.

Anche la Biblioteca Classense di Ravenna e le altre biblioteche del territorio festeggiano il Natale, con un ricco calendario di appuntamenti tra visite guidate e laboratori a tema per grandi e piccoli. Da dicembre ritornano inoltre le letture “Io leggo a te, tu leggi a me” a cura del gruppo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ecco un nuovo consiglio di lettura proveniente dalla nostra volontaria di Nati per Leggere Rita, che raccomanda la lettura di "Ora di nanna", un albo illustrato edito da @beislereditore, di Kjersti Annesdatter Skomsvold e Mari Kanstad Johnsen. "Una storia - facebook.com Vai su Facebook

Settimana Nati per leggere, il Comune di Viterbo dona libri all’ostetrica e ginecologia del Santa Rosa - Sabato 15 novembre le volontarie del programma nazionale Nati per Leggere (NpL) hanno consegnato all'unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Rosa gli albi illustrati e gli opus ... newtuscia.it scrive

Incontri "Nati per Leggere": al via le letture per bambini da 0 a 5 anni in biblioteca - La Biblioteca Comunale di Sansepolcro presenta un ciclo di incontri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie: "Nati per Leggere", un’occasione speciale per avvicinare i bambini al magico mondo dei ... Lo riporta lanazione.it

